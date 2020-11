Messenger et Instagram copient Snapchat avec les messages qui s’effacent automatiquement

Facebook a décidé une nouvelle fois de copier Snapchat au niveau d’Instagram et Messenger. Un nouveau mode permet d’envoyer des messages qui s’effacent automatiquement une fois qu’ils ont été vus par le destinataire.

Facebook explique qu’il est possible d’envoyer un message, une photo, une vidéo, un GIF ou un autocollant avec ce nouveau mode. Il suffit d’ouvrir une conversation et faire un balayage vers le haut pour avoir la nouvelle option. Et comme les messages disparaissent automatiquement après avoir été vus, il n’est pas possible de les retrouver plus tard, contrairement à une conversation « normale ».

Le réseau social de Mark Zuckerberg assure avoir développé ce nouveau mode avec la sécurité en priorité. Il est seulement possible d’envoyer et recevoir des messages qui disparaissent automatiquement de la part de personnes avec qui on est en contact. Ainsi, il n’y a pas de spam de la part d’inconnus. De plus, il est possible de refuser le mode, alors qu’un contact le propose. Et si le contact fait une capture d’écran, vous recevrez une alerte.

Les messages qui disparaissent après avoir été lus sont disponibles maintenant sur Messenger. Facebook dit que c’est en place aux États-Unis « et une poignée d’autres pays ». Le réseau social ne précise pas lesquels. Pour ce qui est d’Instagram, la fonctionnalité arrive bientôt.