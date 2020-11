Le distingué Colin Firth au casting de l’adaptation ciné de Zombie Brother

Le très distingué Colin Firth s’est un peu assoupli dans ses rôles depuis quelques années. L’acteur britannique, oscarisé pour sa formidable interprétation du roi George VI dans le drame Le Discours d’un roi (2011), est devenu beaucoup plus populaire encore depuis son rôle d’Harry Hart dans les deux premiers opus Kingsman. L’inénarrable Colin franchit un nouveau cap dans le « cool » : l’acteur sera en effet à l’affiche de New York Eat You Live, une comédie horrifique de Todd Strauss-Schulson (Scream Girls).

Ce métrage est l’adaptation ciné du webcomic chinois et de l’animé Zombie Brother. Les deux premières saisons de Zombie Brother ont cumulé plusieurs milliards de vues, ce qui laisse comprendre que le film pourrait bien être l’un des gros blockbusters de 2021. Zombie Brother raconte l’histoire de Bai Xiaofei, un jeune geek parti à la recherche de sa fiancée dans une ville infestée de zombies. On ne sait pas encore quel rôle interprétera Colin Firth, mais sa participation au film comble d’aise Adam Fogelson, le CEO de STXfilms, la société productrice du film. Ce dernier estime que New York Eat You Live permettra à l’acteur « de s’amuser tout en mettant en valeur son humour impassible et son timing comique.