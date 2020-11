Les réseaux mobiles pourraient saturer dès 2021 sans la 5G

Nicolas Guérin, le président de la Fédération française des télécoms (FTT), a accordé une interview aux Échos. Il annonce que les réseaux mobiles pourraient saturer en 2021 si la 5G n’est pas là. D’où l’intérêt de la déployer rapidement pour un maximum de personnes.

Il faut la 5G pour éviter une saturation

« Sans la 5G, les réseaux pourraient saturer dès l’an prochain dans certains grands quartiers d’affaires ou aux abords de certaines gares », indique Nicolas Guérin. « Je vous laisse imaginer la réaction de nos concitoyens si la qualité du service venait à se dégrader », ajoute-t-il.

Réseaux sollicités avec le reconfinement

Outre la 5G, Nicolas Guérin explique que le Covid-19 a eu un impact notable sur les réseaux des opérateurs. Pour la télémédecine par exemple, il y a eu 60 000 téléconsultations en 2019. En 2020, il y en a eu 500 000 rien que sur la dernière semaine du mois de mars. De plus, les usages téléphoniques ont grimpé de 15% depuis le début du reconfinement. Pour Internet 3G/4G, c’est une hausse de 30%. Du côté de la télévision, l’usage a augmenté de 20%.

Le président de la FTT assure que les réseaux fixes ne saturent pas. Le nécessaire a été fait au premier confinement, ce qui a permis de bien résister pour le reconfinement. D’ailleurs, Netflix et les autres services de vidéo n’ont pas eu à baisser leur qualité pour soulager les réseaux cette fois-ci.

Un impact sur le déploiement de la fibre

Le déploiement de la fibre fait également parler de lui. Le président de la FTT indique que le rythme des travaux avait chuté de 70% au premier confinement. Aujourd’hui, la situation est bien meilleure. Il y a tout de même deux freins. Le premier concerne les gestes barrières qui ralentissent la production de 20 à 30%. Le second est que les assemblées générales de copropriété ne peuvent pas se tenir. Ce sont elles qui autorisent la fibre à arriver dans les immeubles. « Nous aurons donc du retard, entre six mois et un an », estime le président de la FTT.