Xbox Series X/S : Phil Spencer parle de ventes record

Le démarrage des consoles next-gen semble être à la fois un succès… et un chaos logistique. Le chaos logistique, c’est celui que l’on peut constater sur le front de la disponibilité dans les boutiques en ligne. Les PS5 et Xbox Series X/S sont aussi rares qu’un oasis en plein désert. Pour autant, le niveau de la demande – lors des premières précommandes notamment – aurait été proprement phénoménal.

Phil Spencer vient ainsi de confirmer que jamais une Xbox ne s’était aussi bien vendue à son lancement : « Merci d’avoir soutenu le plus grand lancement dans l’histoire de Xbox. En 24 heures, plus de nouvelles consoles se sont vendues, dans plus de pays, que jamais auparavant. Nous travaillons avec les détaillants pour réapprovisionner aussi vite que possible ». Le patron de Xbox ne donne aucun chiffre, mais l’on peut prendre au sérieux ces déclarations, ces dernières ayant une valeur juridique. Rappelons que Tim Cook, CEO d’Apple, est poursuivi par ses actionnaires pour avoir déclaré que les ventes d’iPhone se portaient bien fin 2018… quelques semaines avant la confirmation d’une chute des ventes.

Outre les ventes de la Xbox, Phil Spencer s’est aussi exprimé sur la stratégie de rachats massifs de studios, et confirme que la période de fringale n’est pas encore terminée. Xbox compte désormais 23 studios first party suite au rachat de Zenimax/Bethesda, et les rumeurs font état de l’acquisition future d’un ou plusieurs studios japonais.