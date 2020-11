CE 04 : BMW dévoile un scooter électrique de série au look résolument futuriste

BMW vient de dévoiler le successeur du très populaire C-Evo. Le CE 04 est un scooter électrique au look résolument futuriste, et le plus beau est qu’il ne s’agit pas ici d’un simple prototype ou modèle d’exposition mais bien d’un véhicule de série qui sera bientôt disponible à la vente ! La constructeur allemand ne livre pas encore les détails techniques de ce bolide urbain, mais l’autonomie atteindrait les 130 km sur une charge, ce qui le limite aux déplacements urbains. L’engin sera équipé d’un écran de 10,25 pouces connecté bien sûr au smartphone du pilote.

Etant donné la catégorie du véhicule (125 cm³), il faudra nécessairement disposer d’un permis A1 ou B pour rouler avec. La commercialisation du CE O4 est prévue pour 2021, et le prix de vente dev rait se situer entre 15000 et 20000 euros, ce qui reste tout de même extrêmement cher pour un véhicule à deux roues.