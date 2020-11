Google va mettre fin au stockage gratuit et illimité sur Google Photos

Google annonce qu’il va mettre un terme au stockage gratuit et illimité sur son service Google Photos. À compter du 1er juin 2021, les nouvelles photos occuperont l’espace alloué sur le compte Google, à savoir 15 Go. Ceux qui veulent plus devront payer.

Sur son site, Google indique :

À partir du 1er juin 2021, les contenus en haute qualité ou en qualité express seront décomptés de l’espace de stockage de votre compte Google. Une fois la limite de stockage atteinte, vous pouvez souscrire un abonnement Google One (si ce service est proposé dans votre pays) pour obtenir de l’espace de stockage supplémentaire, ou supprimer des contenus pour conserver la formule de stockage gratuit de Photos. Si vous utilisez un compte fourni par votre entreprise, votre établissement scolaire, votre famille ou un autre groupe, celui-ci est peut-être concerné par ce changement, selon votre forfait. Pour savoir comment fonctionne votre espace de stockage, renseignez-vous auprès de l’administrateur de votre compte.

Google précise que les photos et vidéos sauvegardées en haute qualité ou en qualité express avant le 1er juin 2021 ne seront pas décomptées de l’espace de stockage du compte Google. Quant aux photos et vidéos en qualité d’origine, rien ne change : elles sont toujours décomptées de l’espace du compte Google.

Google One pour du stockage supplémentaire

Google indique qu’il faut prendre un abonnement à Google One pour avoir davantage de stockage. Il existe trois formules : 100 Go à 1,99€/mois, 200 Go à 2,99€/mois et 2 To à 9,99€/mois.

Google assure toutefois que la plupart des utilisateurs n’atteindront pas la limite de 15 Go sur leur compte au vu de leurs usages. Mais si vous voulez vérifier votre espace, rendez-vous sur cette page. Dans les cas suivants, vous risquez de ne pas voir d’estimation :

Vous n’avez pas régulièrement importé de contenus au cours des derniers mois

Vous approchez de la limite de votre espace de stockage, et nous ne sommes pas en mesure de vous fournir une estimation de durée

Votre compte vous a été fourni par votre entreprise, votre établissement scolaire, votre famille ou une autre organisation

Vous n’avez plus d’espace de stockage disponible

Comme Google Photos, Google Drive est concerné

Il se trouve que Google Drive est également concerné par ce changement de politique sur le stockage. Les documents Google Docs, Sheets, Slides, Drawings , Forms et Jamboard ont aussi la nouvelle politique. Ces fichiers sont généralement moins lourds que des photos. Mais le poids peut rapidement être conséquent si on dispose de nombreux fichiers.