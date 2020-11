OnePlus Nord N10 et N100 : seulement une mise à jour Android est prévue

OnePlus annonce que ses OnePlus Nord N10 et N100 n’auront le droit qu’à une mise à jour majeure d’Android. Ce sera Android 11 en l’occurrence. Les utilisateurs resteront donc sur Android 11 au mieux, et c’est décevant.

Dans une déclaration à Android Central concernant ses OnePlus Nord N10 et N100, le constructeur indique :

Le Nord N10 5G et le N100 recevront une mise à jour majeure d’Android et un total de deux ans de mises à jour de sécurité. Le plan pour ces deux appareils s’aligne sur les normes industrielles pour les smartphones dans des gammes de prix plus abordables. Comme toujours, nous continuerons à écouter les commentaires de nos utilisateurs et à chercher des moyens d’améliorer l’expérience logicielle pour tous les appareils OnePlus.

Il y a une déception toute particulière avec cette annonce. Les OnePlus Nord N10 et N100 ont été annoncés à la fin octobre et tournent sous Android 10. Mais Android 11 existait déjà en version finale à cette date. Il aurait donc été au moins sympathique d’avoir Android 11 de base et une mise à niveau vers Android 12 en 2021. Mais ce ne sera pas le cas.

En général, les constructeurs de téléphones proposent deux ans de mises à jour pour les versions majeures d’Android. C’est trois ans pour la sécurité. Mais c’est parfois moins sur les smartphones pas très chers. Les OnePlus Nord N10 et N100 débutent à 199 euros et OnePlus estime qu’ils ne méritent pas un bon suivi logiciel.