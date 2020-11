Les Animaux Fantastiques : l’acteur Mads Mikkelsen remplacerait Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald

Petit retour sur les faits : Johnny Depp a été « gentiment » débarqué de la production du troisièmes opus des Animaux Fantastiques juste après l’échec de son procès en diffamation contre The Sun. L’acteur américain n’avait interprété jusqu’ici qu’une seule scène du film (avant la suspension du tournage pour cause de COVID-19), et la Warner n’aura pas attendu très longtemps avant de désigner son remplaçant. Si l’on en croit en effet le site Collider, le ténébreux Mads Mikkelsen serait actuellement en discussion pour reprendre le rôle de Grindelwald.

Les fans attendaient le retour de Colin Farell, mais l’acteur est déjà pris sur le tournage du Batman avec Robert Pattinson en vedette. Formidable dans à peu près tous ses rôles (y compris dans le jeu Death Stranding de Kojima) l’acteur danois Mads Mikkelsen semble être pourtant une recrue de choix. Les Animaux Fantastiques 3 est attendu en salles pour le 15 juillet 2022. D’ici là, on peut tout de même espérer que le COVID se soit fait un peu oublier.