The Umbrella Academy : la production de la saison 3 démarrera au mois de février 2021 !

Deux informations en une : Netflix annonce la saison 3 de l’excellente série The Umbrella Academy. Mais il y a mieux encore, de quoi franchement donner la banane dans ce triste mois de novembre : la production de cette saison 3 démarrera en effet dès le mois de février 2021 ! Certes, il ne faut pas trop crier victoire trop vite, les reports de tournage étant légion depuis plusieurs mois, mais pour les fans inconditionnels de la série (dont je suis), c’est forcément une très bonne nouvelle.

La famille dysfonctionnelle de super-héros la plus attachante du PAM (Paysage Audiovisuel Mondial, et oui je ne sais même pas si ça existe) sera donc bien de retour. Voilà qui a au moins le mérite de mettre fin à la litanie d’annonces d’arrêts de saison plus ou moins prématurés (le scandale du ). Cela compense aussi la mauvaise nouvelle de l’arrêt du tournage de la saison 2 de The Witcher, plusieurs membres de la production ayant été testés positifs au COVID-19. C’est le deuxième arrêt de ce genre pour la saison 2 de The Witcher après le test positif de l’acteur Kristofer Hivju.