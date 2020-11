PS5 : le support du 1440p pourrait arriver avec une mise à jour, dit Sony

Les joueurs avec une PS5 pourront avoir du 1080p ou de la 4K, mais de 1440p. C’est une déception pour ceux qui jouent sur des moniteurs. Ces derniers auront du 1080p upscalé. Mais Sony suggère aujourd’hui que le support natif pourrait arriver plus tard.

La révélation est faite par Masayasu Ito et Hideaki Nishino, deux cadres de PlayStation, dans une interview avec AV Watch. « Je veux donner la priorité au support de la TV », dit Hideaki Nishino. Il assure qu’il n’y a « absolument aucun problème technique » pour une nouvelle définition. Par conséquent, Sony pourrait ajouter le support natif du 1440p sur la PS5 plus tard avec une mise à jour logicielle. Tout dépendra des avis des joueurs et du nombre de demandes, dit le cadre.

L’annonce de l’absence du 1440p sur PS5 date d’il y a quelques jours à peine. Beaucoup de joueurs n’ont pas hésiter à manifester leur mécontentement à ce sujet. Il est donc possible que Sony les écoute et propose une mise à jour avec ce support plus tard.

En comparaison, la Xbox Series X, disponible aujourd’hui à l’achat, supporte nativement le 1440p. Les joueurs peuvent donc connecter la console à un moniteur 1440p et profiter de cette définition. Ce n’est pas possible avec la PS5… au départ du moins.