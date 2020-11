Huawei Mate X2 : la recharge ultra rapide au programme, et autres specs

En grande difficulté sur le segment mobile suite à l’embargo américain, Huawei continue malgré tout de faire évoluer ses gammes de smartphones. Si l’on en croit les informations forcément fiables du China Compulsory Certification, le prochain Mate X2 devrait disposer de la recharge ultra rapide à 66W. Quelques dizaines de minutes suffiront donc pour une recharge à 80%, voire 100% (+20% de perfs de recharge par rapport au Mate Xs). Outre la recharge rapide, le Mate X2 serait équipé du Wi-Fi 6 (connexion ultra rapide en local). Nul doute aussi que le futur smartphone pliable bénéficiera de la surcouche EMUI 11. Last but not least, le Mate X2 afficherait un tout nouveau design, avec un déploiement de l’écran vers l’extérieur.

On ne sait toujours rien en revanche du processeur qui équipera ce modèle, mais il s’agira forcément d’une puce Kirin (990 ?). Une chose ne devrait pas changer cependant : les services Google seront toujours absents du Mate X2, l’embargo « Trump » interdisant toutes relations commerciales entre Huawei et les firmes américaines.