Google Pay : l’Inde ouvre une enquête anti-trust contre Google

Les choses ne s’arrangent pas pour Google en Inde. Le régulateur indien vient en effet d’annoncer formellement l’ouverture d’une enquête antitrust concernant la façon dont Google met en avant son service Google Pay dans le Google Play Store. Cette enquête fait suite à une remontée d’information provenant d’une source encore inconnue (un concurrent local de Google Pay ?).

Les autorités anti-trust soupçonnent notamment Google de placer Google Pay en tête des résultats de recherche sur son store. Les services Google se retrouveraient aussi avantageusement positionnés dans les différentes sous catégories et classements du Google Play Store, comme l’Editor’s Choice Apps, l‘User Choice Apps et le Top Free apps.

Last but not least, le même informateur aurait notifié au régulateur des abus anti-concurrentiels sur les paiements in-apps, et fait remarquer au passage qu’Apple est sous le coup d’une enquête similaire en Europe portant cette fois sur l’App Store.