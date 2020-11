Godfall : l’exclusivité PS5 limitée à 6 mois (trailer)

Nous vous le disions déjà dans notre compte rendu du premier showcase PlayStation 5. La plupart des jeux tiers « exclusifs » à la PS5 sont en fait des exclusivités temporaires… plus ou moins bien masquées. Ces exclues temporaires ne concernent pas seulement le PC mais aussi la Xbox Series X. Quelques fuites de screenshots laissaient ainsi entendre que le prochain Final Fantasy voire le remaster de Demon’s Souls par Bluepoint Games finiraient par se retrouver sur Series X. On pouvait aussi supposer qu’il en irait de même pour Godfall, un looter-slasher annoncé sur PS5 et PC (via l’Epic Games Store).

Mais voilà : le trailer de lancement du nouveau titre de Gearbox Software indique clairement que l’exclusivité PS5 a été fixée pour une durée de 6 mois, ce qui signifie bien évidemment qu’à partir de cette limite, le jeu débarquera sans trop tarder sur Xbox Series X et Series S. Certes, il reste encore quelques billes next-gen exclusives dans la besace de la PS5 (à commencer par Astro et Spider-Man Morales), mais l’on se rend bien compte ici que les annonces de Sony étaient bel et bien un poil en « trompe-l’œil ». Godfall sera disponible sur PS5 et PC le 12 novembre prochain.