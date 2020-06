Cette fois, la guerre de la Next-Gen peut vraiment commencer. En une conférence sur « Le Futur du Jeu Vidéo », Sony a tout balancé ou presque : plus de 20 titres présentés, et même le design final de ses DEUX consoles (PS5 « classique » et PS5 « full digital » sans lecteur Blu-ray). Les trailers se sont succédés sans aucun temps mort, et il fallait vraiment être le plus blasé des joueurs pour ne pas écarquiller les yeux devant la qualité technique de plusieurs des « exclusivités » présentées. Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Project Athia, Kena: Bidge of Spirits et bien sûr Horizon Forbidden West nous ont franchement décollé la rétine.

Horizon II Forbiden West

Des titres forts présentés, AAA comme Indés

Les indés n’étaient pas oubliés cette fois, et là encore, Sony a fait fort, entre le grand retour de Superbrothers (9 ans après le génial Sword & Sorcery), qui nous présentait l’intriguant JETT: The Far Shore, l’arlésienne giga-prometteuse Little Devil Inside, le Pixar-like Kena, Stray, Solar Ash, ou bien encore Oddworld Soulstorm, dernier chapitre de la saga cultissime de Lorne Lanning. Si l’on rajoute à cette liste l’annonce du remaster PS5 du chef d’oeuvre Demon’s Soul, Resident VIII Village, le prochain Hitman, Ghostwire: Tokyo (finalement un FPS mystico-horrifique), Sackboy: A Big Adventure, Astro’s Playroom (livré avec la console), Returnal, Spider-Man: Miles Morales ainsi que le prometteur Deathloop des petits frenchies d’Arkane Studios, et l’on pouvait en conclure légitimement que Sony avait « tué le game », à un mois de la présentation des exclusivités Series X. Sauf que non.

Astro’s Playroom

Des Exclus, oui, mais temporaires…

Car malgré l’engouement pour ne pas dire l’hystérie de nombre de médias et Youtubeurs, le tableau est moins idyllique qu’il n’y parait, pour une raison d’ailleurs toute simple : Sony n’a pas encore laissé derrière lui certaines méthodes marketing un peu « borderline », sans oublier le gros problème de « timing » de ces exclus. Ainsi, hormis les jeux first party, TOUS les titres présentés comme des exclusivités PS5 sont en fait… des exclus temporaires : les superbes Kena: Bridge of Spirits et Project Athia, mais aussi Deathloop, GTA 5 Online, Ghostwire: Tokyo, Oddworld Soulstorm, Bugsnax, Stray, Pragmata, Solar Ash, Little Devil Inside, Kena: Bridge of Spirits, JETT: The Far Shore, Goodbye Volcano High et même Godfall (pourtant présenté comme la première vraie « exclu » de la PS5) font partie de la liste des jeux dont l’exclusivité va de « quelques mois à quelques années » selon les mots d’Eric Empel, patron du Marketing de la PlayStation.

Project Athia

Cet « aveux » lâché après la conférence ne sera sans doute pas entendu par 90% des personnes qui ont suivi la conf, et c’est bien là le problème : la majorité des joueurs est désormais persuadée que tout ce qui a été montré lors de la conf (hormis les multi-supports déclarés comme Hitman III, NBA2K ou RE VIII) ne tournera que sur PS5, alors qu’il y a de grandes chances que la Series X bénéficie plus tard de versions techniquement encore plus abouties de ces mêmes titres (rappelons que la Series X tourne à 12 tflops constants contre 10 téraflops « max/variable » pour la PS5). Cet « oubli » lors de la conf est d’autant plus critiquable que Sony a fait une grosse part de sa com récente sur le fameux « saut de génération » et des jeux « taillés » pour les performances de sa nouvelle console, à contrario de la Xbox Series dont les gros titres de lancement tourneront aussi sur Xbox One et PC. Au final, il s’avère que les semi-exclusivités Xbox One/Series X/PC ne tourneront probablement jamais sur PS5, tandis que la plupart des exclus temporaires de la PS5 débarquera bel et bien sur Series X à un moment ou un autre. Sony, ou l’art du marketing très culotté…

Stray

Un line-up de lancement un peu faible ?

L’autre point mort évident – et pourtant rarement abordé par les médias suite à la conf – concerne le timing de disponibilité des jeux PS5. Dit autrement, le line-up de lancement de la PS5 s’annonce plutôt pauvre en gros titres « exclusifs », et c’est même peu de le dire. 90% des jeux présentés lors de la conf ne seront en effet disponibles sur PS5 qu’en 2021… voire au delà pour la plupart (soit bien après le lancement de la PS5). Hormis Spider-Man: Miles Morales – qui ne sera vraisemblablement pas un jeu 100% taillé pour la PS5 si l’on en croit les déclarations contradictoires et embarrassées de Sony et d’Insomniac -, le reste du line-up ne semble pas vraiment de nature à faire vibrer le joueur avide de « vrais » titres next-gen. A priori, on voit mal comment le poussif Godfall et les très enfantins Bugsnax et Astro’s Playroom pourraient créer la sensation à la fin de l’année (mais on n’est jamais à l’abri d’une surprise…).

Little Devil Inside

Cette absence de gros titres exclusifs au lancement (en dehors des jeux multi-supports d’EA, Ubisoft ou de CD Projekt Red par exemple) est en soi parfaitement logique : la PS4 a bénéficié d’exclus AAA first party tout au long de son existence. Ce soutien constant et sur la durée a son corollaire : Santa Monica ou Naughty Dogs sont encore très loin de pouvoir annoncer leurs futurs projets pour la PS5. En face, Microsoft a suivi une toute autre stratégie : sur cette gen, la Xbox One a pour ainsi dire été littéralement « sacrifiée » par la firme de Redmond. Sur les 15 studios first party de Xbox (pour la plupart rachetés durant la gen actuelle), une douzaine travailleraient sur des titres Xbox Series X… depuis parfois plusieurs années. Ce serait donc bien le diable qu’il n’y ait pas deux ou trois titres en préparation prêts à être dégainés pour la période de lancement de la Series X, en soutien du poids lourd Halo Infinite.

Marvel’s Spider-Man Morales

Series X vs PS5 : les jeux ne sont pas (encore) faits

Rappelons que lors du lancement de la Xbox One et de la PS4, c’est le très médiocre Ryse Son of Rome qui avait été désigné porte étendard de la One face au Killzone: Shadow Fall du studio Guerilla (les créateurs de Horizon Zero Dawn). Ce ne sera donc pas la « même eau » en 2020 (ne serait-ce qu’avec Halo), au point que la Xbox Series X pourrait même disposer d’un line-up de lancement un peu plus « fort » que celui de sa concurrente bleue et blanche (sans même parler du Game Pass et de la rétrocompatibilité quasi totale sur 4 générations de consoles); et quand on sait à quel point le démarrage d’une console est important… En conclusion, la conférence PS5 a bien été à la fois ultra-maitrisée et impressionnante, mais les « jeux » sont pourtant très loin d’être faits : la réplique de la Xbox Series X se fera entendre dès le mois de juillet.