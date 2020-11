Bitcoin : le cap des 15 000 dollars atteint, une première depuis 2018

Le bitcoin a progressé en passant la barre des 15 000 dollars ce jeudi. C’est la première fois que cela arrive depuis le 9 janvier 2018. Cela confirme le retour en grâce de la cryptomonnaie depuis plusieurs mois.

Cette hausse s’inscrit dans le cadre d’un rebond initié mi-mars, quand le bitcoin valait moins de 4 000 dollars. Beaucoup d’analystes attribuent ce retour grâce à la propagation de la pandémie de Covid-19 dans le monde. Celle-ci entraîne des réponses massives de la part des banques centrales qui maintiennent leurs taux d’intérêt très bas. En conséquence, certains investisseurs se détournent des monnaies physiques traditionnelles. Ils approchent le bitcoin non plus comme un moyen de paiement mais comme une sorte d’« or numérique ».

Pour expliquer la hausse du bitcoin, Naeem Aslam, analyste d’Avatrade, indique à l’AFP que « de plus en plus d’entreprises adoptent le bitcoin ».

Fin octobre, PayPal a annoncé le lancement d’un service permettant d’acheter, de conserver et de vendre des cryptomonnaies. Cela a provoqué un premier envol du prix du bitcoin à son plus haut en un plus d’un an.

Très volatil, le bitcoin est monté jusqu’à près de 20 000 dollars en décembre 2017, avant de chuter. Il n’a pas de cours légal et n’est pas émis par une banque centrale.