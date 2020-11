PS5 : pas d’extension de stockage SSD au lancement

La PS5 dispose d’un SSD très rapide qui a une capacité de 825 Go. Sur cet espace, 667 Go sont réellement utilisables pour installer des jeux et applications. Naturellement certains joueurs aimeraient ajouter du stockage additionnel pour installer plus de jeux. Ce ne sera pas possible au lancement.

La PS5 dispose d’un emplacement facilement accessible pour mettre un SSD M.2. Mais Sony indique à The Verge que le slot sera désactivé au niveau du logiciel au départ. Il faudra attendre une mise à jour pour le rendre actif. Sony ne dit pas quand exactement.

Il se trouve que Mark Cerny avait déjà prévenu les joueurs. L’architecte de la PS5 a noté en mars dernier que le stockage additionnel pourrait arriver après la sortie de la console. « Ce serait formidable si cela se faisait au lancement », indiquait Mark Cerny. « Mais il est probable que ce soit un peu après », avait-il ajouté. Il invitait les joueurs à attendre « d’avoir de nos nouvelles » avant d’acheter un SSD M.2.

Voici quelques jeux de lancements sur PS5 et leurs tailles :

SackBoy: A Big Adventure : 32 Go

Spider-Man: Miles Morales : 50 Go

Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition : 105 Go

Demon’s Souls : 66 Go

Call of Duty: Black Ops Cold War : 133 Go

Qu’en est-il de la Xbox ? La Xbox Series S propose un SSD de 512 Go avec 364 Go réellement disponibles. Sur Xbox Series X, c’est un SSD de 1 To avec 802 Go réellement disponibles. Microsoft propose une extension de stockage de 1 To pour 279,99€.