Stockage Xbox Series S : seulement 364 Go sont réellement disponibles pour les jeux

La Xbox Series S, en plus d’être moins puissante que la Xbox Series X, propose moins de stockage. Microsoft a intégré un SSD de 512 Go. Mais la capacité de stockage réelle de la console est seulement de 364 Go.

L’information vient d’un utilisateur sur Reddit qui a déjà reçu sa Xbox Series S. Il partage même une photo pour montrer qu’il dispose bien du nouveau bébé de Microsoft. Officiellement, la console sera en vente le 10 novembre, mais certains chanceux ont déjà pu l’avoir.

Divers utilisateurs lui ont posé des questions, dont une sur le stockage. C’est là qu’il annonce n’avoir que 364 Go réellement disponibles pour installer les jeux et les applications. C’est vraiment léger, surtout de nos jours quand on jette un coup d’œil à la taille des jeux.

L’annonce d’un SSD de 500 Go dans la Xbox Series S a inquiété les joueurs dès le départ. Mais Microsoft a essayé de les rassurer en disant que les jeux sur Xbox Series S sont moins lourds que ceux sur Xbox Series X. Cela s’explique par la qualité. La Xbox Series X supporte les jeux en 4K, là où la Xbox Series S se cantonne à du 1440p au maximum.

Pour aider les joueurs avec plein de jeux, Microsoft proposera une extension de stockage. Ce sera sous une forme de carte d’extension de 1 To. Le prix est de 269,99€ en France ! Elle peut aussi être utilisée sur la Xbox Series X.