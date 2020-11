Sony annonce qu’il n’y aura pas de PS5 en boutique le jour du lancement !

La rumeur était dans l’air depuis quelques heures. Sony vient donc sans doute de créer l’un des séismes vidéoludiques de cette fin d’année en annonçant qu’il n’y aura AUCUNE PS5 disponible en boutique le jour du lancement de la console, soit le 12 novembre prochain (presque) partout dans le monde, et le 19 novembre en Europe. Un communiqué a été publié sur le blog PlayStation : « Aucune unité ne sera disponible en magasin à l’achat le jour du lancement (le 12 ou le 19 novembre, selon votre région) – veuillez ne pas prévoir de camper ou de faire la queue chez votre détaillant local le jour du lancement dans l’espoir de trouver une Console PS5 à acheter. Soyez prudent, restez à la maison et passez votre commande en ligne. »

Sony tente donc de faire passer l’absence de PS5 en boutiques pour une mesure sanitaire généralisée, mais les ruptures de stocks persistantes sur les ventes en ligne semblent plutôt confirmer les rumeurs les plus pessimistes : Sony aurait déjà écoulé tout son stock de PS5 pour l’année en cours (lors des premières précos), et aucun nouvel arrivage ne serait prévu avant 2021 ! L’avertissement de Sony ne concerne pas, à priori, les commandes de PS5 déjà passées auprès des détaillants (comme Micromania en France), même si certains joueurs ont vu leur commande être validée puis refusée quelques jours plus tard. Cette fin d’année s’annonce vraiment chaotique.