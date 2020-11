Le navigateur Brave a plus que doublé son nombre d’utilisateurs en un an

Le navigateur Brave continue de progresser et atteint le cap des 20 millions d’utilisateurs. Il a plus que doublé son nombre d’utilisateurs en un an. La version 1.0 de Brave a vu le jour en novembre 2019.

Le bouche-à-oreille fonctionne bien pour Brave. Le navigateur comptait 8,7 millions d’utilisateurs à la même période il y a un an. Ils sont maintenant 20,5 millions. Sur ce nombre, il y a sept millions d’utilisateurs actifs au quotidien. Ils étaient trois millions l’année dernière à la même période.

Brave assure avoir des retours positifs sur son navigateur Internet. Il ajoute être le navigateur le mieux noté sur le Play Store pour les téléphones Android. Du côté d’iOS, le nombre d’utilisateurs actifs au quotidien a grimpé de 34% depuis iOS 14. La mise à jour permet aux utilisateurs de définir Brave (ou une autre application) comme navigateur par défaut. Cela a permis d’augmenter les usages.

Brave s’appuie sur Chromium, le même moteur que Chrome et Microsoft Edge, pour fonctionner. Il mise sur la confidentialité avec un bloqueur de publicités et de trackers. Il empêche aussi la lecture automatique des vidéos, propose HTTPS Everywhere et bloque l’empreinte digitale d’appareil. Brave est par ailleurs capable d’initier une navigation privée via le réseau Tor.

Tout n’est parfait pour Brave

Mais tout est loin d’être parfait. En juin, Brave a été pris la main dans le sac en train de modifier les liens de ses utilisateurs. Le navigateur ajoutait un code d’affiliation pour se faire de l’argent. Cela concernait l’achat de cryptomonnaies sur plusieurs plateformes, dont Binance. Il se trouve que les utilisateurs n’étaient pas du tout au courant de cette pratique.

Brave a présenté ses excuses après le changement de liens. « Nous ne sommes clairement pas parfaits mais nous corrigeons rapidement la trajectoire », avait déclaré Brendan Eich, le confondateur et dirigeant du groupe. Il notait qu’une « URL tapée doit aller au domaine nommé, sans aucun ajout ».