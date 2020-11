TousAntiCovid : le gouvernement vise 15 millions de téléchargements d’ici un mois

TousAntiCovid comptabilise 7 millions de téléchargements et le gouvernement veut maintenant atteindre au moins 15 millions. Le secrétaire d’État au numérique Cédric O vise cet objectif d’ici un mois.

Nous sommes à « 4,5 millions d’activations supplémentaires en 10 jours », se félicite Cédric O à l’AFP. « Ce qui est le plus intéressant pour nous, c’est qu’on est à plus de 500 personnes par jour qui sont notifiées cas-contact par l’application. Et même plus de 800 pour la seule journée de dimanche. Une baisse est possible dans le contexte du confinement, mais ces chiffres montrent tout l’intérêt d’une diffusion beaucoup plus large de l’application », veut croire le ministre pour TousAntiCovid.

Lundi soir, quelque 30 000 personnes s’étaient déclarées positives au Covid-19 dans TousAntiCovid. Plus de 4 200 personnes au total avaient été notifiées d’une possible exposition au virus. Le ratio entre les cas déclarés et les personnes notifiées est faible, mais « s’améliore considérablement », dit Cédric O. C’est le signe d’un plus grand nombre d’utilisateurs.

L’objectif de 15 millions d’utilisateurs à la sortie du confinement est ambitieux, mais faisable selon le secrétaire d’État. Il estime que TousAntiCovid sera réellement utile si 15 millions de Français l’utilisent. Il évoque un usage « particulièrement dans les lieux publics où on reste longtemps comme les salles de cinéma, les restaurants ou les transports collectifs ». Pour pousser l’usage, « les entreprises font la promotion de l’application, et les journalistes aussi », dit Cédric O. « C’était ce qu’on cherchait à travers la relance de l’application », a-t-il ajouté.

TousAntiCovid peut générer une attestation de déplacement maintenant

Une mise à jour de TousAntiCovid a vu le jour aujourd’hui. Elle permet de générer une attestation de déplacement depuis l’application, au lieu de le faire via le site du gouvernement. Il est également possible de sauvegarder ses données (nom, prénom, etc) pour générer des attestations à la volée. Il suffit de sélectionner son motif et l’attestation se génère avec vos données. C’est disponible sur iOS et Android à partir de maintenant. Le gouvernement assure que vos données restent sur votre téléphone et ne vont pas sur des serveurs.