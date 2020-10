Reconfinement : l’attestation est disponible sur smartphone et en version papier

Le gouvernement vient de mettre en ligne la nouvelle attestation de déplacement pour le reconfinement. Elle est disponible au format numérique depuis son smartphone. On peut aussi avoir le format papier pour l’imprimer ou recopier à la main.

Motifs disponibles avec l’attestation

Les motifs disponibles sont les suivants :

— Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou les déplacements professionnels ne pouvant être différés [2] ;

— Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité [3] dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr) et les livraisons à domicile ;

— Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés et l’achat de médicaments ;

— Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d’enfants ;

— Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;

— Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie .

— Convocation judiciaire ou administrative et rendez-vous dans un service public ;

— Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;

— Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires ;

Télécharger l’attestation pour le reconfinement

L’attestation est disponible dès maintenant sur le site du gouvernement en cliquant ici. Il y a trois modèles : attestation de déplacement dérogatoire, justificatif de déplacement professionnel et justificatif de déplacement scolaire.

Si vous vouez remplir l’attestation depuis votre smartphone, cliquez ici.