Fortnite PS5 et Xbox Series X : 4K/60 fps, support DualSense et plus

Epic Games détaille les améliorations disponibles dans Fortnite sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Le principal point est que le jeu sera en 4K à 60 images par secondes, sauf sur la Xbox Series S. Ce sera du 1080p à 60 images sur cette console.

Les améliorations de Fortnite sur PS5 et Xbox Series X/S

Fortnite sur PS5 et Xbox Series X aura des effets visuels et physiques dynamiques. Comme l’indique Epic : « profitez d’un monde plus dynamique et interactif dans lequel l’herbe et les arbres réagissent aux explosions. Admirez également les simulations de fluide améliorées pour la fumée et les liquides et les nouveaux effets pour la tempête et les nuages ».

Entrer dans une partie sera également plus rapide grâce au SSD. De manière générale, les performances du jeu sont améliorées (chargement des textures, etc) sur les consoles de Sony et Microsoft. Les joueurs retrouveront aussi 60 images par seconde avec la fonction d’écran partagé.

Sur PS5, Fortnite prendra en charge les spécifiés de la manette DualSense. Le retour haptique donnera la sensation de réellement tirer avec une arme. Et toujours sur PS5, il sera possible de choisir son mode préféré directement depuis l’écran d’accueil de la console. Cela évite de naviguer dans les menus de Fortnite pour jouer encore plus rapidement.

Bien évidemment, les joueurs existants retrouveront leur progression. Il suffira de se connecter avec le même compte. D’autre part, Epic offre un bonus aux joueurs sur toutes les plateformes. Ils auront gratuitement le droit à la pioche du souvenir. Cette pioche du chapitre 1 sera disponible pour tout le monde du 4 novembre au 15 janvier.

Fortnite prêt pour les nouvelles consoles

Fortnite sera disponible sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S dès leur sortie. Les deux Xbox seront disponibles le 10 novembre. Pour la PS5 et la PS5 Digital Edition, la commercialisation aura lieu le 19 novembre.