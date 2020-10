Vivo annonce sa nouvelle surcouche Android, Origin OS

Vivo, désormais 5ème fabricant mondial de smartphones derrière Apple, vient d’officialiser sa prochaine surcouche Android, Origine OS. Cette dernière remplacera Funtouch OS 11 dans les prochains mobiles de la marque et ira bien au delà d’une simple mise à jour. A priori, Origin OS s’annonce en effet comme une refonte quasi totale de la surcouche Android. Au vu des évolutions récentes des surcouches graphiques chez la plupart des fabricants Android (surcouches toujours plus proches de l’Android « stock »), on peut décemment parier sur une interface encore plus épurée et fonctionnelle. Désormais, sobre « is beautiful ». Il reste aussi à savoir quels smartphones Vivo auront droit à la mise à jour vers Origin OS, si tant est que cette surcouche ne soit pas exclusive aux prochains flagships du fabricant. Origin OS sera présenté plus en détails le 19 novembre prochain, lors de la prochaine conférence développeurs de Vivo.

Déjà très épuré, Funtouch OS 11 sera bientôt remplacé par Origin OS, une surcouche Android à priori encore plus sobre