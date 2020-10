Xbox Games With Gold : les jeux offerts en novembre 2020 sur Xbox

Microsoft annonce aujourd’hui la liste des jeux qui seront offerts sur Xbox One et Xbox et Xbox 360 en novembre. Cela concerne les joueurs qui auront l’abonnement Xbox Live Gold qui permet de jouer en ligne.

Sur Xbox One, les joueurs auront :

Aragami: Shadow Edition (du 1er au 30 novembre) : vous incarnez Aragami, un esprit vengeur doté du pouvoir de contrôler les ombres. Venez à bout de vos ennemis en utilisant un large arsenal de pouvoirs en solo ou en coop

(du 16 novembre au 15 décembre) : plus de 150 défis à relever dans 8 modes de jeu différents. Tous les modes peuvent se jouer en ligne ou localement dans ce jeu de tir sous-marin rempli d'action

Sur Xbox 360, ce sera :

Full Spectrum Warrior (du 1er au 15 novembre) : vous prendrez le contrôle des escadrons Alpha et Bravo et appliquerez les véritables protocoles militaires

(du 1er au 15 novembre) : vous prendrez le contrôle des escadrons Alpha et Bravo et appliquerez les véritables protocoles militaires Lego Indiana Jones (du 16 au 30 novembre) : mettez votre fédora, attrapez votre fouet et partez à la conquête de la fortune et de la gloire. Cette aventure mêle l’esprit Lego et l’action frénétique de ces grands classiques du cinéma

Comme chaque mois, il sera possible de récupérer et jouer aux jeux Xbox 360 sur Xbox One. À noter que les jeux seront également disponibles depuis la Xbox Series X et la Xbox Series S. Les deux consoles seront disponibles à partir du 10 novembre.