Minuit dans l’Univers (Netflix) : George Clooney tente de sauver l’humanité (trailer)

Un étrange mal décime l’humanité. Face à l’urgence de la situation, un scientifique basé en arctique (George Clooney) tente d’empêcher le retour sur Terre d’un équipage d’astronautes (dont fait partie la charmante Felicity Jones). Après tout, ce vaisseau spatial intergalactique pourrait bien être la dernière arche de l’humanité. Minuit dans l’Univers, de et avec George Clooney, n’est pas tout à fait un post-apo comme les autres, et ce n’est pas forcément un mal. Pas de zombies ici ou de scènes de fin du monde, mais plutôt le choix de deux huit clos (Le scientifique et sa petite-fille d’un côté, l’équipage du vaisseau de l’autre). Minuit dans l’Univers est tiré du roman Good Morning, Midnight de Lily Brooks-Dalton. Le film sortira exclusivement sur la plateforme Netflix le 23 décembre prochain.

Minuit dans l’Univers : un huit-clos post apo qui pourrait bien renouveler le genre