Switch : un premier aperçu du cloud gaming sur la console de Nintendo

Le cloud gaming fait doucement mais sûrement ses débuts sur la Switch de Nintendo. Cela a commencé il y a quelques mois au Japon avec une poignée de jeux. Désormais, l’Europe et le reste du monde peuvent jouer à Control via le cloud.

Nintendo a annoncé l’arrivée du jeu de Remedy Entertainment hier lors d’une Nintendo Direct Mini. Il est possible de télécharger Control directement depuis l’eShop sur la Switch avec une application qui pèse 98 Mo. Il faut ensuite payer 39,99€ pour avoir un accès illimité au jeu. Une heure d’essai est proposée, ce qui permet de tester le titre et surtout la stabilité du cloud gaming.

D’après les premiers retours des joueurs, l’expérience est assez positive. Il n’y a pas de latence particulière, ce qui est un bon point pour un jeu comme Control.

Le joueur a accès à deux modes. Le premier (« Graphismes améliorés ») offre du ray tracing et 30 images par seconde. Le second (« Performances améliorées ») désactive le ray tracing mais permet d’avoir 60 images par seconde. Il est possible de passer de l’un à l’autre à tout moment. Voici une vidéo du cloud gaming sur Switch.

Une grande interrogation concerne le cloud gaming sur Switch à proprement parler : qui s’en occupe ? Nintendo n’a rien dit sur le sujet. Nous ne savons pas si c’est son cloud ou si Remedy Entertainment utilise sa propre solution. Il pourrait sinon s’agir d’un autre groupe. Espérons que Nintendo soit un peu plus transparent sur le sujet à l’avenir.

Le début du cloud gaming sur Switch

À noter que Control ne sera pas le seul jeu en cloud gaming sur la Switch. Nintendo a déjà dit que Hitman 3 sera également disponible sous cette forme. Le jeu arrivera en 2021. À voir maintenant si d’autres jeux sortiront sur Switch au fil des mois grâce au cloud. Ce serait un moyen d’avoir des jeux AAA sur la console de Nintendo.