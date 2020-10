Facebook se lance dans le cloud gaming avec des jeux gratuits

Tous les acteurs en ligne se mettent aux jeux en streaming. Après Stadia de Google, xCloud de Microsoft et Luna d’Amazon, place à Facebook. Le réseau social lance sa propre plateforme de cloud gaming, mais elle n’est pas au niveau de la concurrence. En effet, le service propose seulement des jeux mobiles avec des microtransactions… et des publicités.

Parmi les jeux disponibles, on retrouve Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale et WWE SuperCard. Tous les titres sont gratuits. Des jeux payants plus avancés pourraient voir le jour à l’avenir sur la plateforme de cloud gaming. Mais en l’état, le service et les jeux sont accessibles gratuitement.

Facebook assure qu’il ne cherche pas à surprendre les joueurs avec sa plateforme de cloud gaming. Il ne cherche pas non plus à remplacer le PC ou la console des joueurs. Le but est simplement de donner accès à des jeux en streaming. Le réseau social vise donc le grand public plus que les « vrais » gamers.

Il n’y a pas de besoin d’une manette pour jouer au service de cloud gaming de Facebook. Ce sont vos doigts qui font office de contrôleur sur votre smartphone. Pour les joueurs PC, il faut passer par un clavier et une souris.

Le service de cloud gaming de Facebook fait ses débuts aujourd’hui en bêta sur Android et le Web. Facebook précise que la disponibilité est limitée à quelques États aux États-Unis pour l’instant. Le service sera disponible dans davantage de lieux en 2021.