PS5 : les coques de plusieurs couleurs mises en vente

Il est possible de retirer les deux façades de la PlayStation 5. Cela plaît tout particulièrement aux amoureux de la personnalisation. Ils vont pouvoir mettre de la couleur sur leur PS5. ThePlateStation propose justement ce service.

Le site (qui n’a pas de lien avec Sony) dit être au Royaume-Uni et avoir une équipe avec des designers, ingénieurs et spécialistes produits. Il assure connaître très exactement les dimensions des coques de la PS5, ce qui lui permet de créer des modèles personnalisables dès maintenant. Il ajoute travailler avec des fournisseurs britanniques et chinois pour le matériau des coques. « Nos coques sont fabriquées à partir d’un plastique premium de l’industrie ».

Quatre coloris sont disponibles : noir, rouge, bleu et chromatique. Il y a aussi un modèle façon camouflage. Chaque coque est compatible avec la PS5 et la PS5 Digital Edition. Le prix à l’unité est de 34,95 euros. ThePlateStation assure qu’il remboursera les joueurs si le produit ne leur convient pas.

Si vous voulez de la couleur sur votre PS5, ThePlateStation peut être intéressant. On se doute que d’autres vendeurs vont voir le jour au fil des prochaines semaines. Pour rappel, les PS5 et PS5 Digital Edition seront disponibles à l’achat à partir du 19 novembre.