Un hacker pro-Trump s’attaque à Among Us

Il faut croire que la survie spatiale contient encore plus de dangers que prévus. Depuis plusieurs jours, de nombreux joueurs d’Among Us signalent un hack faisant la promotion d’une chaîne Youtube et d’un Discord au nom de Eric Loris. Un message automatique semble contaminer tous les joueurs d’une partie, et contient également un subtil « Trump 2020 » ainsi qu’un lien vers un site web faisant la promotion de hacks pour divers jeu. Les signalements se multiplient, notamment sur la page Reddit liée à Among Us, et les attaques répétées ont forcé la compagnie InnerSloth à mettre en garde ses joueurs.

La petite équipe de trois passionnés faisait déjà face à de nombreux problèmes de cheat sur ce jeu dont le succès a explosé ces derniers mois. Le programmeur Forest Williard préconise donc de continuer à jouer en parties privées, entre amis, en attendant de trouver une solution à ce problème. Il a du lancer en urgence une update après avoir fait preuve de prudence quant aux signalements. Reste à savoir si cette publicité pour le moins agressive aidera le camp Trump, ou créera l’effet inverse. Soyez prudents en ligne donc tant que ce problème n’est pas résolu.

Hello everyone,

We're are super duper aware of the current hacking issue and we're looking into it. We will be pushing out an emergency server update so people who are in game will get kicked from games. Please play private games or with people that you trust!!! Bare with us!! 😰

— InnerSloth (@InnerslothDevs) October 23, 2020