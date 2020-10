Firefox 82 : des bugs avec l’impression et des crashs

La version stable de Firefox 82 est disponible au téléchargement depuis mardi. Une phase de bêta a eu lieu et pourtant, des problèmes persistent avec la version finale. Des utilisateurs voient le navigateur planter. D’autres ont des problèmes avec l’impression.

Ceux qui ont des imprimantes pour imprimer des tickets et des reçus disent avoir une page blanche depuis Firefox 82. Tout fonctionne bien s’ils utilisent Chrome ou un autre navigateur. L’impression était fonctionnelle avec Firefox 81, d’ailleurs. Il y a donc bien un problème avec Firefox 82.

Un autre souci, toujours avec l’impression, concerne l’affichage. Firefox ajoute des marges en haut et sur les côtés d’un document PDF. Le problème d’affichage est présent dans l’aperçu du navigateur et évidemment sur le papier si on décide de faire une impression.

Le rendu de Firefox à gauche, le rendu normal à droite

Mozilla dit également enquêter sur des situations où Firefox peut planter sur Windows. Cela semble concerner les utilisateurs qui ont les antivirus Windows Defender ou Symantec.

Selon Techdows, Mozilla a suspendu le déploiement de Firefox 82. Cela concerne les personnes qui ont le téléchargement automatique des mises à jour. Sinon, il est toujours possible de télécharger manuellement Firefox 82 sur le site de Mozilla. Mais ce n’est pas le moment idéal au vu des bugs. Des correctifs sont attendus pour bientôt.