Firefox 82 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla rend aujourd’hui disponible la version stable de Firefox 82. Les principales nouveautés à retenir sont l’amélioration des performances et une évolution du mode Picture-in-Picture.

Selon Mozilla, Firefox est désormais « plus rapide que jamais » avec Firefox 82. Les sites qui utilisent des mises en page de type flexbox se chargent 20% plus vite qu’auparavant. La reprise d’une session est 17% plus rapide, ce qui signifie que vous pouvez reprendre plus rapidement là où vous vous êtes arrêté. Et pour les utilisateurs sur Windows, l’ouverture de nouvelles fenêtres a été accélérée de 10%.

Pour Picture-in-Picture, Mozilla explique que le bouton pour activer le mode a un nouveau design et un nouvel emplacement. Les utilisateurs sur Mac ont également le droit à un raccourci clavier pour l’activer. Il s’agit des touches : Option + Command + Shift + parenthèse droite. Et pour les utilisateurs sur Windows, Firefox 82 utilise désormais DirectComposition pour le décodage matériel des vidéos. Cela soulage l’usage du processeur et de la carte graphique selon Mozilla. Cela améliora au passage l’autonomie sur les ordinateurs portables.

Firefox 82 est aussi l’occasion d’avoir quelques petites nouveautés supplémentaires. Vous pouvez désormais explorer de nouveaux articles lorsque vous enregistrez une page dans Pocket à partir de la barre d’outils du navigateur. Et Mozilla précise que WebRender continue être déployé pour les utilisateurs sur Windows.

Firefox 82 est disponible dès maintenant au téléchargement sur le site de Mozilla pour Windows, macOS et Linux.