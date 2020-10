Spatial Reality Display : Sony dévoile un écran à affichage relief… sans lunettes 3D

Sony vient de dévoiler le Spatial Reality Display, un écran de 15,6 pouces capable de recréer une impression de relief sans aucune lunettes 3D adaptées. L’écran est surmonté d’un système de détection des mouvements de la pupille et du placement des yeux devant l’écran. Un algorithme récupère les données issues de ces capteurs de façon à piloter une microlentille optique. Cette dernière divise l’image afin d’obtenir une vision stéréoscopique (œil gauche, œil droit). L’élément 3D affiché est lui-même positionné dans « l’espace » relativement à la position de l’observateur.

L’effet serait particulièrement saisissant… mais bien sûr impossible à communiquer via une vidéo YouTube. L’écran serait déjà compatible avec les moteurs graphiques Unity et Unreal Engine. Volkswagen aurait déjà passé commandes de plusieurs modèles et l’on apprend que cette technologie a aussi servi lors du tournage du prochain film Ghostbusters (sortie au cinéma l’an prochain). Le Spatial Reality Display devrait bientôt être proposé à la vente aux Etats-Unis au prix de 5000 dollars.