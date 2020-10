[Prise en main] Beats Flex : un son correct, le sans fil et une belle autonomie pour 50 euros

Avec ses Beats Flex, Beats tente le pari de proposer des intra-auriculaires qui gardent la désirabilité de la marque Beats… mais à un tout petit prix. Proposés à la vente à un poil moins de 50 euros, les Beats Flex sont-ils pour autant encore de « vrais » Beats ou la simple déclinaison low cost d’une marque populaire ?

Finition : le minimum, mais le style est là

Tout commence avec l’emballage (un simple boitier en carton pas vraiment premium) et la découverte du design. Les Beats Flex arborant bien les célèbre « B », des couleurs acidulées sans être non plus trop pétantes (notre Flex de test est jaune-vert) et les intras sont reliés par un tour de cou, ce qui commence d’ailleurs à être une « signature » de Beats depuis le succès des PowerBeats. Ce tour de cou est fait d’un plastique « indémélable », mais au toucher, la finition de l’ensemble est tout de même un bon cran en deçà de celle des PowerBeats.

Pas taillés pour le sport

A noter que ces intras ne sont pas protégés de la poussière et de la sueur (à contrario encore des derniers PowerBeats), et qu’il vaudra mieux les utiliser dans des conditions de météo et pour des usages plutôt « tempérés ». Une fois logés dans le creux de l’oreille, les Beats Flex se font vite oublier (moins de 20 grammes sur la balance). 4 embouts différents sont proposés dans la boîte.

Ergonomique et confortable

L’appairage avec l’iPhone (ou via Bluetooth classique sur Android) s’est déroulé sans anicroches, grâce bien sûr à la puce W1. Notons que cette puce est d’une génération tout de même antérieure à la puce H1 (cette dernière permet le contrôle vocal via Siri, dommage donc). Côté ergonomie, on retrouve les commandes classiques déjà présentes sur les PowerBeats, soit un clic pour la lecture, la mise en pause ou les appels, deux clics pour la chanson suivante, et trois clics pour la chanson précédente.

Un rendu sonore acceptable au vu du prix

Au niveau du son, il n’y a pas de miracle, ce qui est tout à fait normal au vu du prix. Pour autant, le rendu sonore global est plutôt bien équilibré et les voix parviennent même à être assez bien présentes dans l’espace sonore. On perd évidemment du détail sur les morceaux avec de nombreux instruments ou des nappes de synthés (effets bouillie à haut volume), mais rien de scandaleux quand on songe que des intras plus chers ne font vraiment guère mieux (non, nous ne donnerons pas de noms). En revanche, on cherche encore les performances de l’isolation passive, qui est pourtant l’une des fonctions supposées des Beats Flex (mais à ce prix, pas de quoi être vraiment étonné). Enfin, l’autonomie a été mesurée à environ une douzaine d’heures, ce qui est franchement pas mal étant donné la légèreté de ces intras.

Conclusion : très correct pour le prix

Pour conclure, ces Beats Flex franchement abordables s’avèrent plutôt une bonne surprise. Confortables, pratiques, autonomes, et proposant un rendu sonore assez correct, les Flex sont une première excursion réussie sur le marché de l’entrée de gamme réellement accessible. Et cela reste toujours mieux que la plupart des intras livrés dans la boite de nombreux smartphones.

Les Beats Flex sont disponible à 49,99€ sur le site Apple. en 4 coloris (noir, bleu, jaune et gris)