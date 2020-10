Huawei dévoile les Mate 40, Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+

Huawei vient d’officialiser les Mate 40, Mate 40 Pro et Mate 40 Pro+, trois flagships haut de gamme dépourvus de tout service Google (l’embargo américain est toujours actif). Les caractéristiques des deux modèles sont extrêmement proches, et seul le Mate 40 Pro sera distribué en France. Au delà d’une finition glossy et à priori sans anicroches, le Mate 40 Pro arbore une dalle OLED de 6,76 pouces à la définition QHD+ (2772 x 1344 pixels) poinçonnée par une encoche contenant le ou les capteurs frontaux (13 megapixels RYYB sur le Mate 40, + un ultra grand angle sur les Mate 40 Pro et Pro+ ). Au dos de l’appareil, le bloc photo circulaire contient 3 capteurs + un flash (capteur principal 50 megapixels f/1.9 + 20 megapixels ultra-large f/1.8 + un capteur périscopique 12 megapixels f/3.4 avec zoom optique x5 et stabilisateur OIS sur les Mate 40 Pro, logiciel sur le Mate 40).

Kirin 990 pour tous les modèles

A l’intérieur, le processeur Kirin 990 assure les performances (on attend encore les comparatifs avec le Snapdragon 865+ et le Bionic A14), bien épaulé par 8Go de RAM et un GPU à 24-coeurs Mali G78. Du coté de la batterie, les 4400 mAh de capacité (Mate 40 Pro) ou 4000 mAh (Mate 40) devraient assurer une belle autonomie (recharge rapide SuperCharge 65 W). Bien entendu, les Mate 40 sont tous compatibles 5G. Le Mate 40 est certifié IP53, alors que les Mate 40 Pro et Pro+ sont certifiés IP68.

Petal Maps, la solution de cartographie 100% Huawei, est intégrée à la nouvelle gamme Mate 40

Des stocks en quantité limitée

En Europe, le Mate 40 sera disponible à la vente à 899 euros (8 Go de RAM et 256 Go de stockage), le Mate 40 Pro à 1199 euros (8 Go de RAM et 256 Go de stockage) et le Mate 40 Pro+ à 1399 euros (12 Go de RAM et 256 Go de stockage). Le modèle Porsche Design coûtera 2295 euros (12 Go de RAM et 512 Go de stockage). En France, seul le Mate 40 Pro sera disponible et Huawei a déjà averti que les quantités seront sans doute très limitées.