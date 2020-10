Toujours sur les bons coups marketing, KFC propose, aux Etats-Unis seulement, un petit jeu concours permettant de gagner une Xbox Series X ou une manette Series X customisée aux couleurs de la chaine de restauration rapide. 50 Xbox Series X et manettes Series X peuvent ainsi être gagnées par tirage au sort (ainsi que des chicken wings) entre le 19 octobre et le 15 novembre 2020. L’opération est séduisante, mais il y a fort à parier que très peu de clients souhaitent gagner la manette custom. Cette dernière, couverte de dessins de « malbouffe », propose en effet un design esthétiquement proche de l’immonde. Certes, tous les goûts sont dans la nature, mais ici, on touche sans doute du doigt les limites de la subjectivité esthétique.

.@KFCGaming 🤝 @XboxUK

The next generation of gaming is 𝙝𝙚𝙧𝙚.

We’re giving away 50 Xbox Series X consoles, 50 custom KFC controllers, and LOTS of chicken 🎮🍗

Order a box meal at any @KFC_UKI store between 19/10/20 & 15/11/20 to enter… or just RT this tweet! pic.twitter.com/AQXd8ygMPR

— KFC Gaming (@kfcgaming) October 21, 2020