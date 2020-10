Le très iconoclaste Archer reviendra finalement pour une saison 12 !

Tout comme OSS 117, Archer est un peu l’anti-James Bond, ou plutôt la caricature des « traits » déjà bien présents dans les adaptations de l’œuvre de Ian Fleming. Sexiste, macho, misogyne, maladroit, goujat mais aussi héroïque à l’occasion, Archer est devenu à l’insu de son plein grès l’incarnation d’un certain politiquement incorrect. Comme le reflet d’une époque presque révolue où l’on pouvait encore montrer des sales types avec humour sans se prendre dans les dents les nouvelles ligues de vertu.

Après trois saisons « thématiques » et un peu plus éloignées de l’univers de l’espionnage, Archer reprendra donc du service dans une saison 12 que l’on promet déjà comme un retour aux sources. La raison de ce retour inespéré est assez simple : la 11ème saison connait un regain d’audience (+32%) si l’on en croit la chaîne FXX (petite sœur de FX). En France, la série Archer est disponible sur deux plateformes de streaming, soit Netflix et Adult Swim (via Molotov).