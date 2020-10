Les films et séries qui arrivent sur Netflix en novembre 2020

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en novembre 2020 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

M’ENTENDS-TU ? (SAISON 2)

Date : 01/11/2020

Synopsis : Deux années se sont écoulées. Ada cherche à reconstruire sa vie et à renouer avec ses meilleures amies, qui ont leurs propres problèmes à gérer.

RECORD OF YOUTH

Date : 03/11/2020

Synopsis : Une jeune policière ambitieuse traquant un prédateur agissant sur des sites de rencontre découvre l’horrible secret d’un couple et le tissu de mensonges qui le protège.

LOVE & ANARCHY

Date : 04/11/2020

Synopsis : Une consultante mariée et un jeune informaticien se séduisent au fil d’un jeu de défis qui remet en cause les normes sociétales et les amène à réévaluer toute leur vie.

PARANORMAL

Date : 05/11/2020

Synopsis : Sceptique face au surnaturel, un hématologue est obligé d’enquêter sur de mystérieux événements lorsqu’un fantôme de son passé vient le hanter.

COUNTRY EVER AFTER

Date : 6/11/2020

DASH & LILLY

Date : 10/11/2020

Synopsis : Les opposés s’attirent à Noël quand Dash le désabusé et Lily l’enjouée se lancent des défis par le biais d’un carnet rouge qu’ils font circuler aux quatre coins de New York.

FAITES DE MOI UNE REINE

Date : 11/11/2020

Synopsis : Gloria Groove et Alexia Twister réalisent les rêves de drag-queens en devenir en aidant six artistes à trouver la confiance nécessaire pour briller sur scène.

THE LIBERATOR

Date : 11/11/2020

Synopsis : Inspiré de l’opération Avalanche de la Seconde Guerre mondiale, ce film suit le débarquement des troupes alliées en Italie et l’histoire du régiment connu sous le nom de « Thunderbirds ».

COUP POUR COUP

Date : 13/11/2020

Synopsis :Un éditeur millionnaire est victime de chantage au moment même où un journaliste s’apprête à publier une histoire qui l’implique. Sa décision est une question de vie ou de mort.

THE CROWN (SAISON 4)

Date : 15/11/2020

Synopsis : Dans les années 1980, Élisabeth fait face à la Première ministre Margaret Thatcher, tandis que le prince Charles connaît un mariage tumultueux avec lady Diana Spencer.

WE ARE THE CHAMPIONS

Date : 17/11/2020

Synopsis : Dans ce docu-série, découvrez un ensemble de compétitions sportives, de la plus originale à la plus bizarre, et les communautés de passionnés qui les entourent.

LE GOÛT DES MARGUERITES (SAISON 2)

Date : 18/11/2020

Synopsis : Sortie de prison, Eva souffre de pertes de mémoire. Un appel au secours poignant la conduit pourtant à s’infiltrer dans un club où sévit un réseau de trafic de mineurs.

NOËL S’INVITE A LA MAISON

Date : 18/11/2020

Synopsis : L’architecte d’intérieur Benjamin Bradley, alias M. Noël, travaille avec sa fidèle équipe de « lutins » pour aider les familles à imprégner leur maison de l’esprit de Noël.

A CHOEUR OUVERT

Date : 20/11/2020

Synopsis : Ce docu-série suit la paroisse de la ville natale de Pharrell Williams, qui tente de constituer la meilleure chorale de gospel du monde avec les talents secrets qui se cachent dans la communauté.

LE NOËL DE TROP

Date : 27/11/2020

Synopsis : De retour chez ses parents pour Noël, Bastian le loser apprend que son frère sort désormais avec son ex. Les frères s’engagent alors dans une dispute qui leur fait découvrir un autre secret de famille.

VIRGIN RIVER (SAISON 2)

Date : 27/11/2020

Synopsis : Fiançailles. Bébés. Chagrin. Meurtre. Pour une petite ville, Virgin River offre son lot de drame… et Mel Monroe est souvent aux premières loges.

SUGAR RUSH : NOËL

Date : 27/11/2020

MISMATCHED

Date : Prochainement

FILMS

LE LIEN DU SANG

Date : 03/11/2020

Synopsis : La mère de Shuhei se sent menacée quand ce dernier s’éveille à un monde qui échappe à son contrôle, propulsant la famille vers la tragédie.

UN NOËL TOMBE DU CIEL

Date : 05/11/2020

Synopsis : Envoyée juste avant Noël sous les tropiques pour préparer la fermeture d’une base aérienne, une assistante parlementaire succombe au charme d’un capitaine au grand cœur.

BOB L’EPONGE – LE FILM : EPONGE EN EAUX TROUBLES

Date : 05/11/2020

Synopsis : Lorsque son meilleur ami Gary est soudainement enlevé, Bob l’éponge entraîne Patrick dans une folle aventure loin de Bikini Bottom afin de le retrouver.

LA CONVOCATION

Date : 06/11/2020

Synopsis : Une brillante étudiante nigériane s’attaque à l’institution universitaire en dénonçant un professeur respecté qui a tenté de la violer. Inspiré de faits réels.

LA VIE QUE NOUS VOULIONS

Date : 11/11/2020

Synopsis : Un couple aux prises avec des problèmes de fertilité voit son mariage mis à l’épreuve lors de vacances dans une station balnéaire en Sardaigne.

LA VIE DEVANT SOI

Date : 13/11/2020

Synopsis : Dans une ville côtière de l’Italie, une vieille femme juive recueille un jeune musulman et tente de l’aider à trouver son chemin vers la famille et la foi.

JINGLE JANGLE : UN NOËL ENCHANTÉ

Date : 13/11/2020

Synopsis : Des années après la trahison de son apprenti, un fabricant de jouets reprend espoir quand son ingénieuse petite-fille apparaît sur le pas de sa porte.

LA PRINCESSE DE CHICAGO : DANS LA PEAU D’UNE REINE

Date : 19/11/2020

Synopsis : Quelques jours avant le couronnement de la duchesse Margaret, son sosie Stacy débarque avec un plan pour réparer sa vie amoureuse. Mais un autre sosie risque de tout chambouler.

UN NOËL EXTRA

Date : 20/11/2020

Synopsis : Alors qu’il est en mission au pôle Nord pour voler le père Noël et ses copains, un petit extraterrestre découvre ce qu’est l’esprit de Noël.

DOLLY PARTON : C’EST NOËL CHEZ NOUS

Date : 22/11/2020

Synopsis : L’esprit de Noël est brutalement mis à mal lorsqu’une femme impitoyable tente de vendre les terrains de sa ville natale. Musique, magie et souvenirs pourront-ils la faire changer d’avis ?

UNE ODE AMÉRICAINE

Date : 24/11/2020

Synopsis : De retour dans sa ville natale de l’Ohio après un appel téléphonique urgent, un étudiant en droit de Yale explore l’histoire de sa famille et sa propre destinée.

LE CAHIER DE TOMY

Date : 24/11/2020

Synopsis : Une mère mourante décide de mettre son optimisme inébranlable et son humour sarcastique à profit pour s’assurer que son fils de 2 ans se souviendra d’elle.

LES CHRONIQUES DE NOËL : PARTIE 2

Date : 25/11/2020

Synopsis : Désormais ado et cynique, Kate Pierce fait une nouvelle fois équipe avec le père Noël quand un mystérieux fauteur de troubles menace de supprimer Noël… pour toujours.

MOSSOUL

Date : 26/11/2020

Synopsis : Après avoir été sauvé par des combattants irakiens, un jeune policier se joint à eux pour lutter contre l’État islamique dans leur ville décimée.

THE CALL

Date : 27/11/2020

Synopsis : De retour dans son ancienne maison, une femme trouve un vieux téléphone lui permettant de communiquer avec quelqu’un qui y vivait 20 ans auparavant.

N’ÉCOUTE PAS

Date : 27/11/2020

Synopsis : Un ancien prêtre hanté par ses péchés replonge dans les ténèbres lorsqu’un ami se présente à lui et lui supplie d’aider sa fille possédée.

LA BELVA

Date : 27/11/2020

Synopsis : Lorsque sa fille est kidnappée, un soldat à la retraite atteint de stress post-traumatique poursuit les ravisseurs, et devient lui-même un suspect.

FINDING AGNES

Date : 30/11/2020

Synopsis : Lorsqu’un fils abandonné est confronté aux erreurs passées de sa mère, il entame un périple vers la réconciliation et l’espoir.

DOCUMENTAIRES

LE CRIME DU CARMEL COUNTRY CLUB

Date : 05/11/2020

Synopsis : Une femme est retrouvée morte dans sa baignoire à proximité d’une mare de sang. Selon son mari, il s’agit d’un accident, mais l’autopsie révèle une tout autre histoire.

LE QUATRIÈME PROCÈS : MINI-SERIE

Date : Prochainement

Synopsis : Condamné en 1993 pour le meurtre d’un policier de Boston alors qu’il était adolescent, Sean Ellis se bat pour prouver son innocence et lever le voile sur la corruption policière.

L’ORIGINE DES SAVEURS

Date : 20/11/2020

Synopsis : Des brochettes d’agneau au niang pi, les cuisines de la province du Gansu offrent des saveurs remarquables, aussi riches que son histoire.

BLACKPINK : LIGHT UP THE SKY

Date : 14/10/2020

Synopsis : L’histoire du parcours, des rêves et du travail colossal derrière l’ascension fulgurante de Blackpink, girls-band coréen au succès planétaire inégalé.

SHAWN MENDES : IN WONDER

Date : 23/11/2020

Synopsis : Ce documentaire suit Shawn Mendes au cours d’une tournée mondiale, alors qu’il réfléchit sur sa célébrité, ses relations et son avenir musical.

HOT CHOCOLATE NUTCRACKER : CASSE NOISETTE REVISITÉ

Date : 27/11/2020

Synopsis : Ce documentaire retrace la production de la nouvelle saison d’une comédie musicale à succès produite par la Debbie Allen Dance Academy à Los Angeles.

ARASHI’S DIARY VOYAGE : EP 15-17

Date : Prochainement

Synopsis : Le voyage continue pour les membres bien aimés du groupe n°1 au Japon, Arashi, leur permettant de partager leur vie, leurs talents et leurs dons avec le reste du monde.

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

NICO NICKEL LE CAMION POUBELLE

Date : 10/11/2020

Synopsis : Hank est un petit garçon de 6 ans libre comme l’air, toujours couvert de terre, avec une imagination débordante et un meilleur ami encore plus grand : un camion poubelle qui n’a pas le klaxon dans sa poche.

BABY BOSS LES AFFAIRES REPRENNENT (SAISON 4)

Date : 17/11/2020

Synopsis : Enfin aux commandes, Baby Boss déploie un plan ambitieux pour faire triompher les bébés. Mais ses ennemis, anciens et nouveaux, ne l’entendent pas ainsi.

LES P’TITS BOUD’ZOOS

Date : 24/11/2020

Synopsis : Une adorable équipe de jeunes animaux du monde entier jouent, rient, chantent et apprennent ensemble à résoudre des énigmes pour les tout-petits.

DRAGONS : LES GARDIENS DU CIEL : LES FÊTES DU HUTTCÔTIER

Date : 24/11/2020

Synopsis : Une chute de neige marque le début d’Odinyule, une fête viking où on s’échange des cadeaux. Mais quand la situation dégénère, les Gardiens du ciel doivent intervenir.

TUT TUT CORY BOLIDES : NOËL

Date : 27/11/2020

Synopsis : Lorsqu’un chasse-neige ressemblant étrangement au père Noël s’écrase dans son jardin, Cory doit lui rappeler qui il est afin de sauver Noël.

LES P’TITS BOUD’ZOOS : JOUR DE FÊTE

Date : 29/11/2020

Synopsis : Au cœur de l’hiver, malgré le manque de neige, une panne d’électricité et une fête désastreuse, les petits boud’zoos découvrent le vrai sens de Noël.

ANIME

GREAT PRETENDER (SAISON 2)

Date : 25/11/2020

Synopsis : Après une série d’arnaques réussies, Makoto quitte l’équipe de Laurent, mais leurs liens en matière de tromperie remontent à bien plus loin qu’il ne le croit.