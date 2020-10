Chromebook : les applications Windows fonctionnent avec Parallels Desktop

Les Chromebooks peuvent désormais faire tourner les applications de Windows. C’est possible grâce à Parallels Desktop et sa solution de machine virtuelle. Le partenariat entre Google et Parallels Desktop a été annoncé pour la première fois il y a quelques mois.

Chrome OS peut maintenant démarrer une version complète de Windows dans une machine virtuelle pour accéder aux applications de bureau existantes. C’est conçu pour les entreprises dans l’immédiat. Seules les sociétés pourront acheter Parallels Desktop au prix de 69,99$ par utilisateur.

Parallels Desktop lance une copie complète de Windows, permettant au système d’exploitation de Microsoft d’être au côté de Chrome OS et des applications Android. Chrome OS redirige même certains types de fichiers Windows directement vers la machine virtuelle de Parallels. Il est bon de souligner que les imprimantes prises sur Chrome OS le sont dans la machine virtuelle de Windows. Mais ce ne sera pas le cas pour les autres appareils USB (comme un micro ou une webcam). Une mise à jour ajoutera ce support plus tard.

Parallels Desktop pour Chromebook Enterprise est le fruit d’une collaboration entre Google et Parallels. Ils mettent en avant trois éléments :