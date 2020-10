Castorama lance un moteur de recherche visuelle

Castorama, en association avec la start-up israélienne Syte, vient de lancer son propre moteur de recherche visuelle. Avec une grosse dose d’intelligence artificielle, ce moteur de recherche visuelle permet, à partir de n’importe quelle photo ou image, de retrouver en un clic les meubles, objets décoratifs ou même les peintures similaires au sein de l’offre proposée par l’enseigne.

Cette fonctionnalité, disponible également sur la version mobile, se prête aussi à une logique d’instantanéité très forte chez les consommateurs, dans un contexte où le mobile représente 70 % du traffic et 50 % des ventes en e-commerce de Castorama. Ce moteur de recherche visuelle fait figure de projet pilote au sein du groupe Kingfisher. Les enseignements tirés en France permettront d’envisager de dupliquer ce modèle dans d’autres pays.

Le moteur de recherche visuelle vient ainsi compléter une offre de services et d’outils déjà développés par Castorama comme les applications de configuration en 3D de salle de bains et de cuisine, lancées en 2019 et 2020, qui permettent aux clients de modéliser la pièce de leur choix et de se projeter avant la commande.