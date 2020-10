WhatsApp Web va ajouter les appels audio et vidéo

WhatsApp Web va s’améliorer. Le service qui permet d’utiliser WhatsApp depuis un navigateur Internet va ajouter le support pour les appels audio et vidéo. C’est déjà disponible depuis l’application mobile de la messagerie.

Comme on peut le voir dans les captures d’écran, WhatsApp Web affichera une petite fenêtre contextuelle lorsque vous recevez un appel. Il sera ainsi possible d’accepter ou décliner l’appel. Lorsque vous passerez un appel à partir de la version Web, une fenêtre contextuelle apparaîtra avec le statut de l’appel. En plus de passer des appels audio ou vidéo à des contacts individuels, vous pourrez également passer des appels à un groupe.

La découverte vient de WABetaInfo. Le site suggère que la fonctionnalité sera probablement déployée prochainement aux utilisateurs. Outre la possibilité d’effectuer des appels à l’aide de la version Web, WhatsApp devrait proposer la prise en charge des « appareils liés ». Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de WhatsApp d’envoyer et de recevoir des messages depuis leur ordinateur, leur Facebook Portal ou leur navigateur Web.

Pour information, WhatsApp Web est un miroir de WhatsApp présent sur le smartphone. Il n’est pas possible d’utiliser la version Web uniquement. Le smartphone et l’ordinateur doivent être sur le même réseau Internet afin que la connexion s’établisse.