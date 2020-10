5G : 15 pays européens veulent lutter contre la désinformation

La 5G fait beaucoup parler et il y a beaucoup de désinformation à son sujet. Au vu de la situation, 15 pays européens veulent que l’Union européenne élabore une stratégie pour contrer les théories complotistes. Elles pourraient fragiliser la reprise économique et les objectifs fixés dans le numérique, estiment les pays.

Ces théories selon lesquelles le nouveau coronavirus pourrait être lié à la 5G ont conduit ces derniers mois à la destruction d’antennes mobiles dans dix pays européens, dont en France.

« De toute évidence, nous assistons à une activité croissante du mouvement anti-5G dans l’Union européenne », écrivent les 15 pays. Ils appellent le bloc à « adopter une approche active, à long terme et systémique » pour faire face aux interrogations sur la 5G et les champs électromagnétiques. « En tant qu’États membres, nous sommes déterminés à contribuer à cette initiative à l’échelle de l’UE grâce à notre expertise nationale et nos bonnes pratiques qui permettent de lutter contre le problème de la désinformation sur la 5G et les champs électromagnétiques », peut-on lire dans la lettre.

Les signataires plaident pour davantage de recherche scientifique sur les risques liés à la santé. Ils proposent également une campagne de sensibilisation à travers l’Europe et suggèrent un vaste débat en la matière prenant en compte les craintes et des inquiétudes des opposants à la 5G.

La France n’est pas l’un des pays signataires

La lettre conjointe, que Reuters a pu consulter et dans laquelle les 15 pays signataires énumèrent leurs inquiétudes et formulent des propositions, a été adressée à la vice-présidente de la Commission européenne chargée de la concurrence et du numérique, Margrethe Vestager, au commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, et à la vice-présidente de la Commission européenne chargée du respect des valeurs de l’UE et de la transparence, Vera Jourova.

Les 15 pays signataires sont la Pologne, la Suède, l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, Chypre, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, le Portugal et la Slovaquie.