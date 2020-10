Coronavirus : la sortie du film Kaamelott est une nouvelle fois reportée

C’était malheureusement attendu. Une première fois décalé du 29 juillet au 25 novembre, le film Kaamelott d’Alexandre Astier est une seconde fois reporté sans aucune indication de date cette fois. Logiquement donc, le film ne devrait pas sortir sur nos écrans avant l’année 2021. La mesure de couvre-feu actuellement en place sur la capitale parisienne a « forcé » la décision du réalisateur, des producteurs et des exploitants de salles. C’est d’ailleurs ce que précise le communiqué publié sur Twitter : « Au vu de l’évolution de la situation sanitaire et des nouvelles mesures gouvernementales, la sortie du film réalisé par Alexandre Astier est reportée ». C’est d’autant plus dommage qu’étant donné les circonstances (pandémie + attentat = grosse déprime), le grand public aurait bien eu besoin de pouvoir se marrer un peu. Visiblement, ce n’est toujours pas le moment…