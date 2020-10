Ghost of Tsushima : un patch correctif pour la 1.1

Peu de temps après la sortie de la mise à jour 1.1 de Ghost of Tsushima, un patch correctif est déjà en cours. Rassurez-vous, aucun problème n’est rencontré lors de l’activité phare, qui consiste à caresser tout chien visible à l’écran. Les joueurs cherchant plus de contenu peuvent cependant profiter de la dernière update gratuite : new game+ et mode multijoueur avec le DLC Legends. Malheureusement, qui dit multijoueur dit problèmes de connexion. Et si cela fournit une excuse pour passer à la fibre, les joueurs de Ghost of Tsushima ont déjà fait remonter l’apparition de messages d’erreur en jeu. L’obtention de trophées, certains éléments in-game autour des armures, et le tutoriel de Legends ont également besoin d’un correctif.

Mais amis samouraïs, armez-vous de patience, car l’équipe de Sucker Punch a déjà communiqué via Twitter et, si aucune date n’a encore été communiquée, nous sommes en droit d’attendre ce fameux patch très prochainement. Concernant l’erreur « No Content », ils préconisent de vérifier la connexion au PSN, et de télécharger le DLC gratuit Legends depuis le PS Store. Vous pouvez également contacter le support Playstation. Ou vous assurer que le chien ne manque pas d’amour.