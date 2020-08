Ghost of Tsushima : un mode coopération en ligne annoncé pour cet automne

Du nouveau contenu est annoncé pour Ghost of Tsushima. Le jeu, disponible exclusivement sur PlayStation 4, va avoir le droit à un mode coopératif en ligne cet automne.

Ghost of Tsushima: Legends, tel est le nom du mode, sera disponible en téléchargement gratuit pour tous ceux qui ont le jeu. « C’est un mode séparé qui ne suit pas Jin ou ses compagnons de voyage », a déclaré Darren Bridges, un designer de Sucker Punch Productions, « mais qui se concentre plutôt sur quatre guerriers qui ont été construits comme des légendes dans les histoires racontées par le peuple de Tsushima ».

Alors que la campagne principale du jeu souligne la beauté de l’environnement ouvert de l’île de Tsushima, le mode Legends « est envoutant et fantastique », selon Darren Bridges, « avec des lieux et des ennemis inspirés des contes et de la mythologie japonaise ».

Ghost of Tsushima: Legends est exclusivement un mode multijoueur en coopération. Il est possible de créer des groupes de deux à quatre joueurs. Les joueurs peuvent choisir parmi quatre classes de personnages : Samouraï, Chasseur, Ronin et Assassin. Sucker Punch dit qu’il divulguera plus tard les capacités de ces classes. Avec elles, les joueurs peuvent s’embarquer dans une série de missions avec une difficulté croissante. Ils peuvent également jouer à des missions de survie, dans lesquelles ils affrontent des vagues d’ennemis, y compris des ennemis avec des capacités surnaturelles. Un raid arrivera également peu après le lancement de Ghost of Tsushima: Legends.