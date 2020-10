Marvel’s Avengers : la version PS5 et Xbox Series X/S est reportée à 2021

Mauvaise nouvelle pour Marvel’s Avengers. La version PlayStation 5 et Xbox Series X/S du jeu sortira finalement en 2021. La version next-gen du jeu de Crystal Dynamics devait initialement voir le jour dans les prochaines semaines.

Le studio explique avoir pris cette décision « afin de laisser le temps à notre équipe de peaufiner le jeu afin de garantir une expérience nouvelle génération à la hauteur de la qualité du reste de Marvel’s Avengers ». D’autres détails seront partagés prochainement sur cette version améliorée du jeu.

Les joueurs les plus impatients pourront jouer à la version PS4 sur PS5 et à la version Xbox One sur Xbox Series X/S. Ils auront le droit aux optimisations des nouvelles consoles, comme un framerate plus stable et des chargements plus rapides. C’est l’occasion de rappeler que la version next-gen de Marvel’s Avengers sera offerte à tous ceux qui possèdent déjà le jeu sur les consoles actuelles. Crystal Dynamics a fait cette annonce dans le courant de l’été.

Le studio a également présenté ses excuses pour le lancement turbulent de Marvel’s Avengers. Un grand nombre de joueurs ont été confrontés à des bugs et des crashs. « Cela ne reflète en rien les valeurs de savoir-faire de Crystal Dynamics et nous vous prions de nous excuser », a-t-il partagé.

Des packs numériques vont être disponibles aux joueurs « pour vous remercier d’être avec nous depuis le début ». Du 22 octobre à 19 heures au 5 novembre à 18 heures, il y aura :