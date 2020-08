Marvel’s Avengers : Spider-Man sera jouable, mais seulement sur PlayStation

Marvel’s Avengers, le prochain jeu vidéo avec les personnages de Marvel, sera disponible le 4 septembre prochain sur plusieurs supports. Mais pour jouer avec Spider-Man, il faudra avoir une PlayStation.

En effet, Crystal Dynamics, qui développe le jeu, annonce que l’homme-araignée sera exclusivement disponible sur la version PlayStation 4 et PlayStation 5 du jeu. Il arrivera au début de 2021 avec un DLC qui sera disponible gratuitement. Les joueurs sur Xbox et sur PC sont donc mis de côté, mais ils auront tout de même accès à tous les autres personnages de Marvel.

Est-ce qu’il s’agit d’une exclusivité temporaire sur PlayStation 4 et PlayStation 5 ? Ce n’est pas précisé pour l’instant. Il est toutefois possible que ce soit une exclusivité permanente, surtout quand on sait que Sony détient les droits d’exploitation de Spider-Man (pour les films du moins). À cela s’ajoute le fait que les jeux Spider-Man sur PlayStation 4 et Spider-Man: Miles Morales sur PlayStation 5 sont exclusifs aux consoles de salon de Sony et il n’y a pas d’intention de les proposer sur d’autres supports.

Marvel’s Avengers sortira le 4 septembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il faudra attendre la fin de l’année pour avoir les versions PlayStation 5 et Xbox Series X.