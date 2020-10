Amazon Prime Day 2020 : pas de record de ventes, sauf pour les PME

Amazon annonce généralement des ventes records pour son événement Prime Day, et ce chaque année. Mais ce n’est pas le cas cette fois-ci. Le Prime Day de 2020 a été moins important que celui de 2019… sauf pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Le chiffre d’affaires des vendeurs partenaires (dont la plupart sont PME) a dépassé les 3,5 milliards de dollars lors de Prime Day, soit une augmentation de près de 60% par rapport à l’an dernier. En outre, les membres Amazon Prime du monde entier ont réalisé plus de 1,4 milliard de dollars d’économies lors de cet événement, selon un communiqué d’Amazon.

Cette année, Amazon est en passe d’investir 18 milliards de dollars pour aider les PME à réussir. Le commerçant en ligne a financé une promotion qui a permis aux PME de générer plus de 900 millions de dollars de ventes au cours des deux semaines précédant le Prime Day.

Les catégories les plus plébiscitées où les membres Amazon Prime ont trouvé des produits de petites et moyenne entreprises sont : la literie, les accessoires sans fil, la nutrition et le bien-être, les arts, l’artisanat et la couture, ainsi que les soins du corps.

Un Prime Day très tech en France

Outre les PME, Amazon dit que le produit le plus acheté dans le monde a été son enceinte Echo Dot. En France, Amazon dit que les membres Amazon Prime ont économisé plus de 18 millions d’euros pendant le Prime Day. Les produits sans fil, pour la maison et l’électronique ont été populaires en France. Les couches Pampers Premium Protection, la brosse à dents électrique Oral-B Pro 2 2500 de Braun et le jeu de construction la chouette d’Harry Potter de LEGO ont été parmi les meilleures ventes réalisées en France, à l’exception des appareils Amazon.

Et petite anecdote : la livraison la plus rapide pendant ce Prime Day a été effectuée en 29 minutes et 54 secondes. Elle comprenait des clips de ventilation pour assainisseur d’air Febreze.