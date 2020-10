[Màj] Le Prime Day continue, encore 24h de grosses promos sur Amazon (jour 2)

Amazon a décidé depuis 2015 de proposer son propre Black Friday, en juillet (reporté cette année en octobre à cause du covid-19), et l’a nommé Amazon Prime Day. La boutique en ligne parle d’un « événement shopping mondial inédit réservé exclusivement aux membres du programme Amazon Premium » pendant lequel de nombreux commerçants proposent leurs produits à prix cassés pouvant aller jusqu’à -50%, -60%, -70%, voire plus selon les objets vendus. Il prend encore place pendant 48 heures cette année, et cela vient tout juste de commencer et se terminera mercredi 14 octobre à 23h59.

Pour profiter des offres, il faut être membre Amazon Premium (Gratuit pendant 30 jours, vous pouvez-donc en profitez dès maintenant). Si vous avez déjà bénéficié des 30 jours gratuits, le tarif est de 49€ par an ou de 24 euros pour les moins de 24 ans.

> Profitez des 30 jours gratuits Amazon premium

Certaines promos sont limitées à quelques heures ou un prix qui varie selon le stock ecoulé. Nous mettrons à jour cette page en fonction des meilleures offres que nous trouvons.



Code de 8€ en rechargeant votre compte Amazon.fr d’au moins 80€

Console Sega Mega Drive Mini à 49,99€ au lieu de 66,27€ sur @Amazon

HOT! LABISTS Raspberry Pi 4 Modèle B (4 B) 4Go Kit avec 64 Go Carte Micro SD Classe 10 à 77,39€ au lieu de 120,99€

à 77,39€ au lieu de 120,99€ Kit Mémoire RAM Crucial Ballistix Noir – 16Go (8Go x2), DDR4, CL16 ,3200 MHz, RGB (BL2K8G32C16U4BL) à 66,99€ au lieu de 82€

HOT! Écran PC incurvé 24″ AOC C24G1 – Full HD, Dalle VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync à 184,52€ au lieu de 219€sur @Amazon.de – livrable en France

Écran PC incurvé 24″ AOC C24G1 – Full HD, Dalle VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync à 184,52€ au lieu de 219€sur @Amazon.de – livrable en France Écran PC 29″ LG 29UM69G-B – 2560×1080, Ultrawide, Dalle IPS, 75Hz, 1ms à 237,99€ au lieu de 299€ sur @Amazon.es – livrable en France

Stok limité Ecran PC 27″ LG UltraGear 27GN850-B – WQHD, Dalle IPS, 144 Hz, 1 ms, FreeSync à 310€ au lieu de 449€ sur @Amazon

