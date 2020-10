PS4 : la mise à jour 8.0 ajoute plusieurs nouveautés avant la PS5

Sony propose aujourd’hui la mise à jour 8.0 pour la PlayStation 4. Elle inclut des modifications aux fonctions de Party et de Messages, de nouveaux avatars, un contrôle parental mis à jour et plus encore pour la PS4.

Parmi les nouveautés à retenir, il y a des mises à jour pour Party et Messages. Les deux fonctions sont entremêlées et vous pouvez constater que l’interface a changé. Ces deux services utilisent désormais les mêmes groupes de joueurs pour les chats vocaux de la Party et les échanges de messages au lieu d’utiliser des groupes différents dans les deux applications. Il devient ainsi possible de lancer un chat de la Party ou envoyer un message au groupe avec lequel vous avez déjà discuté sur PS4, mais aussi sur PS5 dès sa sortie.

Pour les avatars, Sony ajoute des images venant des jeux Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Part II, The Last of Us Remastered et Uncharted 4: A Thief’s End. D’autres avatars d’autres jeux sont aussi présents.

Une autre nouveauté concerne le micro. Une option « Couper tous les microphones » est maintenant disponible depuis dans le menu rapide de la PS4.

Pour le contrôle parental, la partie « Communication avec les autres joueurs » et la partie « Visionnage du contenu créé par les autres utilisateurs » fusionnent. Elles deviennent « Communication et contenu créé par les utilisateurs ». Cela concerne à la fois la communication et le partage des UGC. De plus, les enfants peuvent envoyer une demande à leurs parents afin d’utiliser les fonctionnalités de communication de jeux spécifiques. Le parent reçoit la demande par e-mail.

Du mieux pour la sécurité

En outre, la mise à jour 8.0 améliore le support de l’authentification en deux étapes (2FA). Les applications d’authentification (Google Authenticator, Authy, etc) sont prises en charge maintenant. Jusqu’à présent, la seule option pour recevoir un code de vérification était le SMS.

Enfin, Sony dit que les joueurs ne peuvent plus créer d’Événements ni accéder aux Événements existants créés par d’autres utilisateurs. Le groupe retire aussi la possibilité de créer des Communautés privées via l’application Communauté sur PS4.

Jouer à distance avec sa PS5

La mise à jour 8.0 pour la PS4 est disponible dès maintenant. Sony en profite pour annoncer que le logiciel Lecture à distance PS4 sur Windows, macOS, iOS et Android change de nom. Il s’appelle désormais Lecture à distance PS et prend en charge la PS5, en plus de la PS4.