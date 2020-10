Google arrête la vente de musiques sur le Play Store

L’achat de musiques sur le Play Store n’est plus possible désormais. Google a en effet décidé d’y mettre un terme cette semaine. Ce n’est pas une surprise : Google a envie que les utilisateurs basculent sur le streaming musical et plus exactement sur YouTube Music.

« La section Musique du Google Play Store n’est plus disponible », indique le Play Store. « Pour continuer à écouter votre bibliothèque Play Musique, transférez-la vers YouTube Music sur music.youtube.com/transfer. Vous pouvez également télécharger vos données via Google Takeout ou les supprimer dans les paramètres de votre compte Play Musique », ajoute le message de Google.

De manière plus générale, Google enterre Google Play Musique. Sa mort a déjà été annoncée et cela n’a d’ailleurs pas plu aux utilisateurs qui profitaient du service. Voici ce que Google communique aujourd’hui :

D’ici la fin de l’année, vous n’aurez plus accès à l’application Google Play Musique. Si vous choisissez de n’effectuer aucune des opérations ci-dessus, toutes les données Play Musique non transférées ou non téléchargées seront supprimées. Nous vous remercions de votre fidélité à Google Play Musique pendant toutes ces années, et nous avons hâte de vous retrouver sur YouTube Music, votre nouvelle appli musicale.

Si vous préférez acheter des musiques plutôt que les streamer, il faut se tourner vers des plateformes comme l’iTunes Store, Qobuz ou encore Bandcamp.